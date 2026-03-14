Caserta, (abbastanza) buona la prima: non arriva la vittoria, ma l'Empoli reagisce

I dubbi e le curiosità da sciogliere erano tanti, a partire dal modulo sino ad arrivare all'undici titolare e all'approccio che la squadra avrebbe avuto, ma intanto Fabio Caserta si gode il 2-2 del suo Empoli, arrivato in rimonta contro un Mantova inizialmente spigliato che ha poi però sofferto la reazione della compagine toscano, fresca di cambio in panchina dopo un lungo 'momento no' che sembrava aver pregiudicato l'intera stagione. Basti pensare che l'obiettivo rimane la salvezza.

Certo, quello che serviva era una vittoria, che in casa manca addirittura dal 29 novembre scorso quando gli azzurri asfaltarono il Bari che da poco aveva esonerato proprio Caserta (un secco 5-0 il finale di gara), ma di buono c'è la reazione mentale di un collettivo aggiustato poi con i cambi del secondo tempo. E partito stavolta con la tanto desiderata difesa a quattro.

Si attendono ora le dichiarazioni del post gara, anche per capire le impressioni del tecnico in merito al gruppo, ma è ovvio che ci sarà ancora da lavorare molto. Caserta, però, non ha paura, come detto in conferenza stampa, nemmeno di una classifica non poi così rosea, che vede l'Empoli più vicino alla zona playout che alla salvezza diretta.