Empoli, Dionisi in vista della Carrarese: "Loro son veloci ma concedono, servirà abilità"

Giornata di conferenza stampa in casa Empoli, con mister Alessio Dionisi che ha fatto il punto della situazione alla vigilia della sfida contro la Carrarese, che si giocherà domani sera alle ore 20:30 allo stadio 'Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri' di Carrara. Match valevole per la 21ª giornata del campionato di Serie B.

E proprio da un'analisi dell'avversario, parte il tecnico: "È una squadra organizzata che da più anni lavora con lo stesso allenatore, un avversario intenso con giocatori rapidi e bravi tecnicamente. Sono molto abili nelle azioni veloci ma allo stesso tempo lo siamo anche noi, e questo è un aspetto che dovremo sfruttare. Sarà una gara non semplice, non scontata nel risultato, nella quale avremo le nostre opportunità, perché la Carrarese concede. Dovremo essere pronti ad una gara differente da quella con il Sudtirol per ritmo, loro vanno forte, e terreno di gioco. Voglio vedere consapevolezza, e soddisfazione a fine gara per quello che si è fatto: nell’ultima partita il risultato è legato a un episodio, domani dobbiamo dimostrare di volerci prendere ogni situazione".

Parlando invece dei suoi: "Dobbiamo crescere in fase realizzativa, parlo di tutti, essere più bravi a sfruttare le opportunità che ci creiamo come squadra. Dobbiamo attaccare velocemente, nei gol che abbiamo segnato questo aspetto non è mancato, serve valorizzare il lavoro che facciamo. Nel girone di andata abbiamo conquistato 27 punti, ripeterci non sarà facile ma se non ci ripeteremo non potremo migliorare la nostra posizione di classifica”.

Conclude con una nota alla rosa: "Abbiamo recuperato Saporiti, che è una cosa importante, si sta avvicinando al rientro Indragoli che oggi ha fatto il primo allenamento con la squadra ma non era il caso di forzarlo, ha davanti tutta la prossima settimana. Ci tengo a salutare Pellegri, domani la squadra giocherà anche per Pietro, che purtroppo ha avuto una stagione sfortunata ma so che si riscatterà e dimostrerà tutto il suo valore perché ha già grande voglia di rientrare. I ragazzi hanno un motivo in più per fare bene, Pietro vorrebbe far parte della squadra ma per questo infortunio non potrà esserci”.