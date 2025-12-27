Empoli-Frosinone 1-1, le pagelle: Fulignati superlativo al 90' salva i suoi

Risultato finale: Empoli-Frosinone 1-1

EMPOLI

Fulignati 8 - Non può nulla sul gol subito. Tiene in piedi i suoi con almeno tre interventi decisivi, uno clamoroso nel finale su Barcella. Sicurezza.

Tosto 6 - Tiene la posizione con disciplina. Cala alla distanza ma il suo lo fa. Dal 78’ Curto s.v.

Guarino 6 - Partita ordinata, senza sbavature evidenti. Non brilla ma non concede nulla di gratuito.

Obaretin 6,5 - Difensore ma con l’anima da incursore. Spinge, crea superiorità e sfiora anche il gol. Qualche rischio dietro, ma prestazione positiva.

Shpendi 7 - Spina nel fianco costante. Dribbling, strappi e conclusioni: gli manca solo il gol per coronare la prestazione.

Ghion 6 - Prova ordinata fino al cambio. Dal 66’ Konate 6 - Porta fisicità e lavoro sporco nel finale.

Yepes 5,5 - Parte bene ma poi soffre il ritmo del Frosinone. Dal 46’ Degli Innocenti 6,5 - Entra benissimo: dinamico, conquista falli e dà ordine al centrocampo.

Moruzzi 6,5 - Tra i più intraprendenti. Cross continui, conclusioni da fuori e personalità.

Ilie 6 - Qualche buona idea, ma a intermittenza. Dal 74’ Haas s.v.

Ceesay 6 - Spinge tanto sulla destra, crea una buona occasione nel secondo tempo. Meno preciso in fase difensiva.

Nasti 7 - Gol da vero centravanti e presenza continua in area. Lotta, segna e fa salire la squadra. Dal 67’ Ignacchiti 6 - Entra con ordine e sacrificio.

Alessio Dionisi 6,5 - Il suo Empoli reagisce bene allo svantaggio e chiude in crescendo. Squadra viva e organizzata.

FROSINONE

Palmisani 6 - Attento e reattivo, soprattutto su Shpendi e Obaretin. Non può nulla sul gol.

Marchizza 6,5 - Suo il bellissimo assist per il gol di Raimondo. Sfiora anche il gol di testa. Dal 75’ Corrado s.v.

Cittadini 6 - Qualche affanno ma anche interventi decisivi.

Monterisi 6 - Solido e concentrato. Tiene bene Nasti per lunghi tratti.

Bracaglia 6,5 - Spinge con continuità e sfiora il gol nella ripresa. Prestazione di sostanza.

Calò 6 - Buon lavoro in mezzo, anche se meno incisivo col passare dei minuti.

Koutsoupias 6 - Tanta corsa e fisicità, esce stremato. Dall’89’ Barcella 5 - Sciupa incredibilmente l’occasione per portare la vittoria a casa al primo pallone toccato.

Gelli 6 - Si muove bene tra le linee, poi cala. Dal 75’ Grosso s.v.

Ghedjemis 7 - Velocissimo e imprevedibile. Mette più di un pallone interessante in area.

Raimondo 7 - Gol pesante e tanta mobilità. Sempre pericoloso finché resta in campo. Dall’83’ Zilli s.v.

Kvernadze 6 - Partita di lotta per lui. Non riesce a crearsi l’occasione giusta. Dall’89’ Masciangelo s.v.

Massimiliano Alvini 6,5 - Frosinone intenso e coraggioso, ma alla distanza perde campo. Si mangia le mani per la clamorosa opportunità sciupata al 90’ da Barcella.