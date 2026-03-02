Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
In Venezia-Avellino attenzione al difensore goleador

Oggi alle 16:26
Decimo scontro diretto in cadetteria fra Venezia e Avellino quello nel palinsesto della 28esima giornata 2025-2026. La bilancia complessiva dei precedenti vede i Lupi in vantaggio di una lunghezza, 4-3, per vittorie, mentre i segni X ammontano a 2.
Dai 4 Venezia-Avellino, al contrario, non sono usciti pareggi.
Per 3 volte si sono imposti gli arancioneroverdi, in 1 occasione hanno avuto la meglio i biancoverdi.
L’ultimo faccia a faccia fu il 3-1 del 2017-2018. L’unico segno 2 in schedina è lo 0-2 del 1995-1996.
Curiosità: gli Irpini hanno sempre marcato gol in Laguna.
All’andata fu 1-1: Missori al 41’ e Svoboda al 51’.
Situazione in classifica.
Venezia con 57 punti (17V – 6X – 4P con 54GF e 25GS), 33 dei quali fatti al Penzo (11V – 0X – 2P con 28GF e 10GS). Viene dall’1-1 in casa del Sudtirol. Il primo segno X dopo che negli ultimi 10 turni gli arancioneroverdi avevano centrato 10 successi e 1 pareggio. Avellino che si trova a quota 30 (7V – 9X – 11P con 30GF e 42GS), di cui 11 colti lontano dal Partenio – Lombardi (2V – 5X – 6P con 12GF e 20GS). È reduce dal pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nel derby regionale con la Juve Stabia. Non coglie i tre punti tutti assieme dal 22esimo turno.
Fari puntati sul difensore del Venezia Antoine Hainaut. Perché? Viene da 3 giornate di fila in gol. Da quando è arrivato in Italia (per vestire il gialloblù del Parma nel 2022-2023) ha marcato 2 gol nelle prime 42 caps fra Serie A e cadetteria… nelle successive 26 (con la maglia del Venezia) è già arrivato a quota 5.

CONFRONTI DIRETTI A VENEZIA (SERIE B)
4 incontri disputati
3 vittorie Venezia
0 pareggi
1 vittoria Avellino
8 gol fatti Venezia
5 gol fatti Avellino

PRIMA SFIDA A VENEZIA IN CAMPIONATO
Venezia-Avellino 3-1, 38° giornata 1991/1992

ULTIMA SFIDA A VENEZIA IN CAMPIONATO
Venezia-Avellino 3-1, 26° giornata 2017/2018

© Riproduzione riservata
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
