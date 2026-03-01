Serie B, Pescara-Palermo: padroni di casa per la salvezza, ospiti per inseguire le prime

La giornata numero 27 di Serie B mette in campo un interessante testa coda tra Pescara e Palermo, una sfida tra squadre che, con obiettivi differenti, attraversano un momento positivo.

COME ARRIVA IL PESCARA - I ragazzi di Gorgone sono reduci dalla sconfitta sul campo del Venezia, dopo aver ritrovato la vittoria nel turno precedente sul campo dell'Avellino. La prestazione offerta contro la capolista è stata però più che convincente e in generale il momento degli abruzzesi è positivo. Per questo motivo l'obiettivo salvezza, seppur complicato, non sembra più un'utopia.

COME ARRIVA IL PALERMO - I ragazzi di Inzaghi sono reduci dal netto tre a zero inflitto dal Sudtirol, che ha avvicinato la zona promozione diretta. Per questo motivo i rosanero vogliono continuare a macinare punti e insidiare Monza, Venezia e Frosinone.