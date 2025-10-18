Empoli, Gemmi su Dionisi: "Il pezzo giusto per completare la nostra idea di squadra"

Assieme ad Alessio Dionisi, in casa Empoli si è presentato in conferenza stampa anche il direttore sportivo Roberto Gemmi.

Queste le considerazioni evidenziate da EmpoliChannel: La scelta più semplice. Avevamo contattato anche altri due colleghi, ma alla fine era chiaro che Alessio fosse il pezzo di un puzzle perfetto per completare la nostra idea di squadra. È una decisione empatica, naturale.

Non vogliamo cambiare obiettivo: vogliamo restare l’Empoli, migliorando i singoli. È quello che ci ha sempre contraddistinto.

La rosa è competitiva e orgogliosa. È numericamente ampia: abbiamo tenuto quattro giocatori che erano in dubbio e inserito giovani che possono diventare importanti. Devono crescere attraverso le stagioni e i risultati".

Poi aggiunge, sorridendo: "La Serie B è un campionato da montagne russe, l’unico dove può succedere di tutto. Ma è anche il più bello: il più vero".