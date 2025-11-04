Inter, Chivu: "Non puoi sempre fare cose belle. Bisogna trovare il modo per vincere"

Sembra tutto semplice per l'Inter domani contro il Kairat Almaty, ma Cristian Chivu non vuole abbassare il livello dell'attenzione. Il tecnico rumeno è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale nerazzurra, parlando così alla vigilia del match contro i kazaki: "È una partita di Champions, se sono qua qualcosa hanno. I quattro turni preliminari li hanno superati, ora hanno la possibilità di fare otto gare in questo nuovo format".

Quali saranno le insidie?

"Arrivano a San Siro vivendo un sogno, sono alla prima partecipazione in Champions: le squadre che non hanno niente da perdere sono sempre le più insidiose. Bisognerà stare con le antenne dritte, dobbiamo aspettarci che non sarà una partita semplice".

Vede una crescita del gruppo?

"Bisogna trovare il modo per vincere, ultimamente lo stiamo capendo abbastanza bene. Noi puoi sempre fare cose belle, non puoi sempre fare le cose che sei abituato a fare. C'è l'avversario, l'orario, il campo, il tempo che sono cose che ti tolgono tanto. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni da anni, ma non è semplice. I ragazzi sono bravi, lavorano e riposano bene: il merito va tutto a loro. Tutti e 22 più o meno hanno avuto la possibilità di giocare".