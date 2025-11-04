Napoli, zero gol in due gare. Conte: "Sarei preoccupato solo se non creassimo occasioni"

Preoccupato da zero gol in due partite? E' una delle domande poste ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa dopo il pareggio del Napoli contro l'Eintracht Francoforte in Champions League. Di seguito la risposta del tecnico azzurro: "Mi preoccuperebbe di più se non creassimo situazioni per fare gol. Oggi abbiamo avuto occasioni clamorose, in cui bisogna far gol, c'è poco da dire. Puoi avere possesso palla quanto vuoi, dominare, creare situazioni, ma poi la palla deve entrare in rete. Se oggi avessimo concretizzato le palle gol avute avremmo fatto 2-0 o 3-0 e avremmo parlato di grande Napoli. Invece sono qui a spiegare uno 0-0 perché non siamo stati bravi e concreti a sfruttare occasioni che, ripeto, sono clamorose. Dispiace perché alla fine bisogna far gol e noi non abbiamo fatto gol, né oggi né col Como. E quindi siamo qui a spiegare.

Noi cerchiamo di fare un calcio diverso, lo step di crescita deve essere questo: cercare, nelle difficoltà, di proporre un calcio attivo e non passivo. Questo lo stiamo facendo, coi nostri pregi e difetti. L'ambizione ci può essere a parole da parte di tutti, ma dico che c'è un percorso da fare. Non solo a livello calcistico. E parlo di tutto il club: dal punto di vista medico, fisioterapico, nel gestire i ragazzi e il fatto di non allenarci perché giochiamo ogni 2-3 giorni. Sarà una grande esperienza per noi. Per tutta l'ambizione che possiamo avere poi c'è la realtà dei fatti che è quella di fare un percorso tutti insieme, non solo in campo, ma anche fuori di crescita".

IL TABELLINO DI NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka (28' st Lang), McTominay; Politano (20' st Neres), Hojlund, Elmas

A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang. Allenatore: Conte

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi (45'+3' st Dahoud), Larsson (34' st Skhri), Brown (45'+3' st Amenda); Gotze, Bahoya (20' st Knauff); Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Wahi, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi. Allenatore: Toppmoller

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

Ammoniti: Rrahmani, Gutierrez (N)