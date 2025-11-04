Napoli, Buongiorno: "Felice della mia prestazione. Oggi è mancato solo il gol"
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, dopo il deludente pareggio interno in Champions League contro l'Eintracht Francoforte, è intervenuto ai canali ufficiali della UEFA per commentare risultato a prestazione: "Sono soddisfatto della mia prestazione. Siamo ovviamente delusi dal risultato. Abbiamo cercato di segnare fino alla fine. Dobbiamo continuare così e continuare a lavorare".
Buone notizie sul fronte difensivo, per il Napoli. Molto meno però sul fronte classifica, con gli azzurri a soli quattro punti in altrettante giornate. Buongiorno vede comunque il bicchiere pezzo pieno: "Abbiamo fatto bene in difesa, ma dovevamo segnare per vincere la partita. Lavoreremo per segnare gol. Dobbiamo pensare partita per partita. Sappiamo che dobbiamo lavorare molto per migliorare".
IL TABELLINO DI NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka (28' st Lang), McTominay; Politano (20' st Neres), Hojlund, Elmas
A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang. Allenatore: Conte
Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi (45'+3' st Dahoud), Larsson (34' st Skhri), Brown (45'+3' st Amenda); Gotze, Bahoya (20' st Knauff); Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Wahi, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi. Allenatore: Toppmoller
Arbitro: Pinheiro (Portogallo)
Ammoniti: Rrahmani, Gutierrez (N)