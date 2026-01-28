Ufficiale Empoli, terza avventura in azzurro per Romagnoli: il difensore arriva dalla Sampdoria

Simone Romagnoli torna all'Empoli, il difensore classe '90 arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria. È la terza avventura di Romagnoli all'Empoli, che in precedenza aveva vestito la maglia dei toscani nella stagione 2017/18 e poi dal 2019 al 2022. Di seguito la nota del club:

"Simone Romagnoli è di nuovo un calciatore azzurro: difensore italiano, classe 1990, arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria".

Questo invece il comunicato della Sampdoria

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Empoli F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Romagnoli".