Empoli, Tosto verso il Livorno. Richieste dalla Serie B per Ignacchiti e Belardinelli

L’Empoli continua a lavorare sulle uscite di quei giocatori che nell’ultimo periodo hanno trovato meno spazio e necessitano di giocare con maggiore continuità. Nonostante l’infortunio di Gabriele Indragoli e le voci su una possibile partenza in direzione Serie A – Torino nella fattispecie – di Nosa Obaretin, il club toscano sembra comunque intenzionato a lasciar partire il giovane centrale Lorenzo Tosto. Il classe 2006 ha diverse richieste dalla Serie C, ma come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe il Livorno la squadra in vantaggio pronta a prelevarlo in prestito fino a fine stagione e dargli l’opportunità di giocare con continuità.

Sulla lista dei partenti ci sono poi sempre due centrocampisti: Lorenzo Ignacchiti e Luca Belardinelli. I due, dopo aver giocato nella prima parte di stagione e anche indossato la fascia di capitano, sono finiti ai margini e per questo saluteranno in questo mercato: sul primo, classe 2004, è l’Avellino a essere in vantaggio con Carrarese e Reggiana, dove aveva giocato lo scorso anno, appena dietro. Per il secondo, classe 2001, invece si fa sempre più concreta l’ipotesi di un altro ritorno al SudTirol dove ha già giocato nel 2022-23 e nella seconda parte della passata stagione