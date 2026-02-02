TMW Radio Tosto: "Fiorentina, non mi priverei mai di uno come Fortini. E' il futuro"

Vittorio Tosto, ex calciatore, è stato ospite di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Fiorentina, come si è mossa sul mercato?

"Si sa che ci sono cambiamenti anche a livello societario. Tutto lascia presagire che ci sia Paratici dietro, è una ripartenza. La Fiorentina sta rimettendo a posto i cocci, con un dirigente che credo sia un vero colpo. Credo che nel girone di ritorno si tirerà fuori dalle zone basse della classifica".

Quale il colpo migliore di mercato?

"Non c'è un colpo definitivo, che abbia dato una svolta. La Fiorentina come organico è stata costruita bene, bisogna sopperire alla necessità di lottare per una nuova realtà. Nell'organico ci sono giocatori che devono lottare per tirare fuori la squadra da certe posizioni, la Fiorentina sta lavorando ora per salvarsi. Kean e gli altri devono cambiare mentalità e lottare per salvarsi".

Fortini, la Fiorentina farebbe bene a privarsene?

"L'ho visto nascere e crescere nella mia accademia a Lucca. Questo ragazzo sta facendo un bellissimo percorso, come Ghiraldi. Stravedo per entrambi, perché hanno fatto la gavetta vera. Fortini non me lo farei mai scappare. Già la Fiorentina si è fatta scappare Ghilardi, anche se lo ha sostituito con Comuzzo, per me deve diventare il futuro capitano della Fiorentina".

Lorenzo Tosto come va?

"E' forte, è un difensore che sa leggere le situazioni, ha personalità e grande gestione del possesso palla. Deve mettere su kg, l'Empoli lo sta dando al Livorno per farsi le ossa ma può ambire alla Serie A".

Come vede il mercato di Serie A?

"Mi piace come si è costruita la Cremonese, che ha soffiato Luperto a una diretta concorrente e sa come salvarsi. E' strutturata bene, con giocatori d'esperienza, giovani di prospettiva, e con un bel gioco che gli sta dando Nicola".

Chi è favorito in Serie B?

"Io avevo pronosticato Venezia, Palermo e Monza per gli organici. Si è inserito meritatamente il Frosinone, tra le outsider Modena ed Empoli".