Sampdoria, Gregucci: "Su ogni pallone come se fosse l'ultimo e riconquistiamo il pubblico"

Il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone: "Dal punto di vista tattico in percentuale minima, dal punto di vista tecnico vedremo ma dal profilo psicologico la squadra deve prendersi delle responsabilità. Ce lo impone la classifica. Con il rispetto dell'avversario ma con la consapevolezza che noi siamo una squadra che deve migliorare e deve andare alla ricerca del risultato con sacrificio. Abbiamo preso informazioni. Uno staff che lavora insieme fa così. L'attacco a due punte o una punta non penso sia la priorità. La priorità è trovare un blocco unico, trovare gli atteggiamenti corretti ovvero non bisogna perdere la testa. La sanzione disciplinare è un problema. Avere risposte importante sotto l'aspetto mentale è importante.

E' necessario guardare al presente. Abbiamo preso informazioni, ora bisogna scegliere responsabilmente. E comunque ora chi determina non è solo chi scende in campo ma lo sono anche i cambi soprattutto nell'era delle cinque sostituzioni. Col Frosinone come se fosse la finale di Coppa del Mondo? Ho detto questo per esortare che il dettaglio fa tre punti o ne fa zero. Vorrei esortare i ragazzi a pensare che il pallone che rimbalza non va regalato all'avversario. Ma andare all'approccio di quel pallone come se determinasse le sorti di un'intera stagione. Essere lucidi e performanti senza sbagliare niente. La Serie B è la categoria dove il particolare fa la differenza.

Il pubblico te lo devi conquistare. L'atteggiamento della squadra porterà Marassi a portare a casa le partite. Il popolo del "Ferraris" che ho visto nelle difficoltà è stato commovente. Dobbiamo aiutarci insieme sempre tutti. Poi da quando esiste il gioco del calcio c'è l'approvazione e la disapprovazione in base al tuo comportamento. Si chiede di fornire una prestazione generosa, la qualità poi la vedremo. In questo momento non è importante il singolo ma la squadra".