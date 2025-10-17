Entella-Samp, parla l'ex Eramo: "Sarà una gara tattica. Hanno entrambe bisogno di continuità"

Tornerà in campo questa sera la Serie B, e lo farà con una prima storica che a Chiavari vedrà in scena Virtus Entella e Sampdoria, che si affronteranno in occasione del match valevole per l'8ª giornata del campionato cadetto, la prima dopo la seconda sosta Nazionali della stagione.

Dell'atteso match serale, al portale sampdorianews.net, ha parlato l'attuale Responsabile degli Under 15 e 16 Nazionali del Bari Mirko Eramo, doppio ex del confronto: "La Sampdoria sta cercando di ritrovare equilibrio e identità, e la vittoria con il Pescara può rappresentare una svolta sul piano mentale. L'Entella è una realtà solida, con una proprietà seria e una struttura che lavora con programmazione. È normale pagare qualcosa all'inizio, ma li non si perde mai la calma".

Eramo elogia poi i doriani Pafundi e Cheurbini, parlato di estro e fantasia per il primo e forza e determinazione per il secondo, ma la nota conclusiva è chiaramente a cosa si aspetta da stasera: "Una partita intensa, combattuta, tra due squadre che hanno bisogno di continuità. Sarà una gara molto tattica, dove gli episodi potranno fare la differenza", le sue parole. Senza però dimenticare altri ingredienti fondamentali, equilibrio e fame di punti: anche queste faranno la differenza. Parola di ex.