Cremonese, arrivano due turni consecutivi in casa da non sbagliare. Aspettando Vardy
Nove punti in classifica dopo sei giornata. E nessuna voglia di lasciare punti per strada. La Cremonese di Nicola - lasciato alle spalle il ko per 4-1 contro l'Inter - si ributta in campionato dopo la sosta con l'idea di sfruttare il più possibile il doppio turno casalingo. E magari, cominciare a vedere qualche squillo di Jamie Vardy.
La neo promossa, infatti, nella 7^ giornata che segna la ripresa della Serie A dopo lo stop per le Nazionali, ospita l'Udinese prima di un'altra gara fra le mura amiche. Sabato 25 ottobre arriva infatti l'Atalanta di Juric, prima della trasferta di Marassi contro il Genoa. Nelle altre due gare che completano il quintetto di gare della Cremonese fino alla prossima sosta di metà novembre, infine, ci sarà il difficile scontro interno contro la Juventus, prima di un vero e proprio scontro diretto in trasferta sul campo del Pisa.
Di seguito il programma delle sfide della Cremonese fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Cremonese-Udinese (Serie A, 7^ giornata), lunedì 20 ottobre
- Cremonese-Atalanta (Serie A, 8^ giornata), sabato 25 ottobre
- Genoa-Cremonese (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre
- Cremonese-Juventus (Serie A, 10^ giornata), sabato 1 novembre
- Pisa-Cremonese (Serie A, 11^ giornata), venerdì 7 novembre
