Fiorentina in crisi, Luca Toni: "Per trovare entusiasmo, serve una bella vittoria"

© foto di Federico De Luca 2025
Daniel Uccellieri
Oggi alle 10:23Serie A
Daniel Uccellieri

Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport l'ex bomber viola Luca Toni parla della crisi della Fiorentina, ancora a secco di vittorie e in piena zona retrocessione dopo sei giornate

Cosa succede a Firenze?
Premetto che non parlo di certezze, ma esprimo un’opinione basata su una sensazione. Secondo me Pioli era partito con un’idea di gioco poi, visti dal vivo tutti i calciatori a disposizione e considerate le loro caratteristiche, magari fa fatica a mettere in pratica quell’idea. Per trovare entusiasmo, serve una bella vittoria. I tifosi sono in rotta con il club, la squadra non sta andando bene, la certezza è che ci si deve ricompattare. A Firenze, senza l’amore della gente, non si va da nessuna parte".

Toni ha affermato che l'Inter è la favorita per lo scudetto, mentre il Barcellona di Yamal vincerà la Champions League. Infine una battuta su Modric e De Bruyne

Modric e De Bruyne in Serie A?
"Due campioni e leggende assolute. Luka è più avvantaggiato nel recupero, giocando solo una volta a settimana. Ma anche De Bruyne ha avuto un impatto importante. Nessuno dei due si può e si deve discutere".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
