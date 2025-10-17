Verso Virtus Entella-Sampdoria, potenziate le misure di sicurezza al 'Comunale'

Chiavari si prepara a una notte di passione calcistica. Il “Comunale” sarà tutto esaurito per la sfida tra Virtus Entella e Sampdoria, in programma questa sera. Un evento eccezionale: l’ultimo soldout risaliva al marzo 2016, anche allora per un derby tutto ligure contro lo Spezia.

I 5.500 posti disponibili si sono rivelati insufficienti a contenere la richiesta di biglietti. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX i 1.700 tagliandi del settore ospiti sono andati esauriti in poco più di un’ora, mentre la vendita libera ha consentito a diversi sostenitori doriani di accedere anche alla gradinata Sud, tradizionalmente riservata ai tifosi entelliani. Una situazione che ha spinto le autorità a predisporre misure di sicurezza rafforzate.

Il servizio d’ordine è stato potenziato del 30%, con un importante dispiegamento di forze dell’ordine all’esterno dell’impianto e steward all’interno. La viabilità cittadina sarà fortemente condizionata: i divieti e gli sgomberi nella zona della Colmatina e dei piazzali adiacenti allo stadio scatteranno oltre cinque ore prima del fischio d’inizio, mentre sarà istituito un cordone di sicurezza per il controllo degli accessi e per il deflusso post-partita, in particolare dei tifosi ospiti diretti verso i parcheggi e la stazione.

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive non segnala criticità specifiche, ma Chiavari si blinda comunque in vista di una serata di grande partecipazione. I cancelli dello stadio apriranno alle 18.30.