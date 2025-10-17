Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Entella-Sampdoria: Chiappella per tornare al successo dopo il lungo digiuno

Oggi alle 06:06
Riprende il campionato di Serie B dopo la sosta delle nazionali. Ottava giornata che si apre questa sera con l'anticipo tra la Virtus Entella e la Sampdoria allo stadio Comunale di Chiavari.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA
I ragazzi di mister Chiappella stanno attraversando un momento delicato, provenendo da un solo punto raccolto nelle ultime quattro sfide. A Chiavari comunque c'è positività nell'aria e i risultati sono al di sopra della reale forza di un organico che per ora è fuori dalla zona playout. Un passo falso, però, vorrebbe dire vedersi scavalcare proprio dai blucerchiati e venire risucchiati nei bassifondi, oltre all'amarezza e alla derisione nel perdere un derby a tutti gli effetti.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA
Dall'altra parte, invece, i blucerchiati hanno trovato la prima vittoria stagionale prima della sosta, tramortendo un Pescara andato sopra all'intervallo. Mister Donati non si è voluto aggrappare alla scusante del campo sintetico di Chiavari nonostante non gli sia mai piaciuto, ma ha parlato di una partita rognosa. In tanti seguiranno la Doria in trasferta, così come lo farà Simone Pafundi, uscito malconcio con la Nazionale Under 21 degli azzurri dopo aver trovato la prima rete nei professionisti proprio con i blucerchiati.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
