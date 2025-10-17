La scalata in classifica del Como riparte dalla Juve. Sulla strada di Fabregas anche il Napoli

Dopo due pareggi consecutivi contro Cremonese e Atalanta, il Como si ripresenta ai nastri di partenza della Serie A a ridosso delle big e con l'intenzione di guadagnare punti utili per salire in classifica.

Il primo impegno degli uomini di Fabregas, però, ha il nome della Juventus che farà visita al Sinigaglia domenica. Una sfida importante, difficile, che precede gli altri quattro impegni fino alla prossima sosta del campionato (weekend 15-15 novembre). Dopo i bianconeri, infatti, per il Como ci sarà la trasferta di Parma e poi l'impegno interno contro l'Hellas Verona. A seguire, banco di prova importante in quel di Napoli, anticipo del sabato, mentre sette giorni dopo - sempre in anticipo al sabato (8 novembre) - Fabregas chiuderà ospitando il Cagliari prima di lasciare spazio alla diaspora dei giocatori che saranno convocati dalle rispettive Nazionali.

Di seguito il programma delle sfide del Como fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):

- Como-Juventus (Serie A, 7^ giornata), domenica 19 ottobre

- Parma-Como (Serie A, 8^ giornata), sabato 25 ottobre

- Como-Hellas Verona (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre

- Napoli-Como (Serie A, 10^ giornata), sabato 1 novembre

- Como-Cagliari (Serie A, 11^ giornata), sabato 8 novembre