Il calendario del Cagliari: per Pisacane due scontri diretti e due trasferte proibitive di seguito
Dopo aver raccolto otto punti nelle prime sei giornate di campionato, e dopo il pareggio per 1-1 contro l'Udinese, la Serie A del Cagliari riparte subito da una difficile sfida. In Sardegna arriva infatti il Bologna di Vincenzo Italiano, a caccia di punti in classifica per le zone che valgono l'Europa.
In generale, saranno cinque le partite che la squadra di mister Fabio Pisacane disputerà fino a metà novembre, quando il campionato si fermerà per le ultime due gare dell'Italia del ct Gennaro Gattuso per le qualificazioni mondiali. Come detto, dopo il Bologna, arrivano due scontri diretti (sulla carta) contro l'Hellas Verona al Bentegodi e successivamente contro il Sassuolo in casa. Poi, a chiudere, due trasferte consecutive: la prima a Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri e poi a Como contro gli uomini di Cesc Fabregas.
Di seguito il programma delle sfide del Cagliari fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Cagliari-Bologna (Serie A, 7^ giornata), domenica 19 ottobre
- Hellas Verona-Cagliari (Serie A, 8^ giornata), domenica 26 ottobre
- Cagliari-Sassuolo (Serie A, 9^ giornata), giovedì 30 ottobre
- Lazio-Cagliari (Serie A, 10^ giornata), domenica 3 novembre
- Como-Cagliari (Serie A, 11^ giornata), sabato 8 novembre
