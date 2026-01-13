TMW Francesconi vede le 100 presenze con il Cesena. Il retroscena sul mercato e il futuro

Matteo Francesconi, prodotto del settore giovanile del Cesena, è ad un passo da un traguardo importante. Qualora dovesse scendere in campo nella prossima sfida in programma in Serie B, contro la Reggiana, il centrocampista raggiungerebbe infatti la soglia delle 100 presenze con il club nel quale è cresciuto.

In questa prima parte di campionato è stato un elemento importante per la squadra di Mignani, giocando 18 partite in campionato, delle quali 15 da titolare. In generale lo è stato nella crescita del club negli ultimi anni: ha conquistato da protagonista la Serie C con il Cesena, e nella scorsa stagione si è guadagnato un ruolo rilevante nella seconda parte della stagione.

Nel suo percorso, il giocatore è arrivato anche a guadagnarsi la chiamata della Nazionale italiana Under 20 e oggi, a 21 anni, il giocatore spera di tornare nel giro azzurro e di esordire con l’Under 21, uno dei principali obiettivi di questo momento della sua carriera.

La verità sul mercato e il retroscena sull'estate

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com nonostante qualche voce di mercato, il classe 2004 ora sta pensando solamente a finire questa stagione con il Cesena, con il mirino puntato all'approdo in Serie A, sia a livello personale che di squadra (il Cesena è sesto in B).

Nell’ultimo mercato però ha ricevuto interessamenti da diverse parti. Sia da club della Serie A, interessati a inserirlo in prospettiva futura nella rosa, che dalla MLS, della Spagna e del Portogallo. La sua scelta però è sempre stata quella di dare stabilità alla propria carriera, facendo un passo alla volta. Il Cesena da parte sua ha piena fiducia nel giocatore e potrebbe prende in considerazione una cessione in futuro solo di fronte a un’offerta importante.