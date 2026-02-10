TMW Cesena, primo gol per Francesconi in B. Famalicao e Watford lo monitorano per l'estate

Matteo Francesconi sta vivendo un periodo positivo al Cesena: il classe 2004 ha segnato il suo primo gol in Serie B contro il Pescara e ha contribuito al ritorno alla vittoria della sua squadra. Secondo quanto raccolto da TMW alcuni club hanno messo gli occhi su di lui, soprattutto in vista della prossima estate.

Il Famalicão, club portoghese attento agli investimenti sui giovani, sta monitorando attentamente il giocatore e potrebbe preparare un'offerta per la fine di questa stagione. Allo stesso modo, c'è interesse da parte del Watford, club della Championship inglese, che sta osservando la stagione del giocatore.

A fine stagione, il Cesena dovrà dunque decidere cosa fare di fronte ad eventuali offerte che potrebbero arrivare per un giocatore passato dal settore giovanile e impostosi come giocatore importante fin dalla promozione in Serie B. Il ragazzo da parte sua è contento a Cesena e vuole concludere la stagione nel miglior modo possibile, senza pensare ora al futuro, ma concentrandosi sulla crescita individuale. In estate si vedrà. In totale dal 2022 a oggi Francesconi ha messo insieme 102 presenze in prima squadra, con 3 gol e 3 assist all'attivo. In questa stagione ha giocato titolare in 16 occasioni, con 21 presenze in totale.