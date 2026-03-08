Mantova-Juve Stabia 2-0, le pagelle: Mancuso e Bragantini super, Pierobon da incubo

Risultato finale: MANTOVA-JUVE STABIA 2-0



MANTOVA

Bardi 6 - Praticamente inoperoso per tutta la partita, dalle sue parti non arrivano mai pericoli.

Meroni 6 - Bravo e fortunato a rimanere in gioco nell’azione del raddoppio. Per il resto ordinaria amministrazione in difesa

Cella 6 - Partita in cui il reparto arretrato non è quasi mai chiamato in causa, partita comunque ordinata la sua.

Castellini 6 - Subisce il fallo di Pierobon che lo manda sotto la doccia, gara affidabile anche la sua.

Radaelli 6 - Corre tanto e si spende, dalla sua parte arriva il gol del 2-0. Nel secondo tempo prende un giallo ingenuo che costringe Modesto a sostituirlo. Dal 62’ Maggioni 6 - Si gioca molto dalle sue parti e gestisce con calma e saggezza i possessi.

Kouda 6 - Tanta corsa e agonismo, come suo solito. Nel primo tempo si divora un gol a tu per tu con Boer. Dal 62’ Wieser 6 - Dà un apporto importante alla squadra, mettendo tranquillità nella gestione dei palloni.

Trimboli 6.5 - Partita di grande personalità e corsa la sua, non si ferma mai in mezzo al campo e sfiora il gol nella ripresa.

Benaïssa 6.5 - Sulla fascia è imprendibile e fa impazzire gli avversari. L’assist sull’1-0 di Bragantini è una prova della sua velocità e tecnica. Dal 54’ Gonçalves 6 - Entra bene e con buona vivacità, ingresso in campo positivo il suo.

Bragantini 7 - Disegna calcio, specie nel primo tempo, segna un bellissimo gol e mette in porta Kouda, con una palla bellissima, che spreca il 2-0. Dal 73’ Marras sv.

Buso 6 - Partita vivace la sua, con qualche spunto, ma è il meno pericoloso e coinvolto dell’attacco.



Mancuso 7 - Dà il via all’azione del vantaggio, aprendo benissimo per Benaissa e suggella la sua prestazione con una rete di sinistro al volo di rara bellezza. Dal 73’ Mensah sv.

Francesco Modesto 6.5 - Il Mantova gioca benissimo nel primo tempo, la chiude e, forte dell’uomo in più, nella ripresa la gestisce benissimo.

JUVE STABIA

Boer 5.5 - Incolpevole sui due gol, è bravo a salvare in un altro paio di occasioni.

Dalle Mura 5.5 - Soffre tantissimo la vivacità di Benaissa e di Buso.

Giorgini 6 - Il più ordinato della difesa, sfiora anche il gol con un destro a giro che si stampa sulla traversa.

Diakitè 5.5 - Tanta voglia e interventi importanti per lui, che però è troppo impreciso nel servire i compagni.

Carissoni 5.5 - Spinge poco e soffre la velocità di Benaissa, da quel duello arriva infatti il gol del vantaggio di Bragantini. Dal 46’ Mannini 5.5 - Dà poco alla squadra, prendendo anche un giallo ingenuo.

Correia 5 - Lotta ma ha pochissimi palloni puliti a disposizione. Quelli che trova non li gioca con precisione. Dal 46’ Ricciardi 6 - Ingresso ordinato il suo, salva il possibile 3-0 su Buso e sfiora il 2-1 con un bel destro dal limite.

Leoni 6 - Dirige le operazioni in mezzo al campo, cerca di mettere ordine ma non basta ai suoi.

Pierobon 4 - Prende due gialli in 26’ minuti, uno più ingenuo dell’altro e lascia i suoi in dieci per due terzi di gara. Grave leggerezza che compromette la partita della sua squadra.

Cacciamani 5 - Partita negativa la sua, non ha mai possibilità di partire sulla fascia e nella ripresa si innervosisce e prende un giallo che gli farà saltare la prossima gara. Dal 66’ Okoro 5.5 - Entra e prova ad aiutare i suoi con la sua fisicità, difendendo palloni.

Dos Santos 5.5 - Da sottopunta non lo si vede quasi mai, quando arretra per l’espulsione di Pierobon sale di colpi, ma non è sufficiente per i suoi. Dal 46’ Mosti 5 - Pochissimi palloni giocati e un giallo ingenuo nella sua partita.

Gabrielloni 5.5 - Anonima la sua partita, unico lampo la sponda per la traversa di Giorgini nel primo tempo. Troppo poco. Dal 58’ Burnete 5.5 - Paga la difficoltà offensiva dei suoi oggi, gli arrivano pochissimi palloni buoni da giocare.

Cesare Beggi (Ignazio Abate squalificato) 5 - La Juve Stabia oggi non scende in campo, va sotto di un gol e poi di un uomo. Il 2-0 finale è giusto e anche stretto agli avversari.