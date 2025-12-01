Como, Ludi: "Non è nel nostro stile nasconderci, approccio di questa proprietà è interessante"

Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare anche la crescita sul piano sportivo del club lacuste: "La verità è che oggi si parla giustamente del livello a cui siamo arrivati ma la proprietà ha iniziato a investire nel 2019, prima nelle infrastrutture e poi sul lato sportivo. Nei primi anni mi hanno chiesto di sviluppare l'organizzazione e quella è stata la costruzione delle fondamenta che poi hanno portato alla promozione prima in B, poi in A. E' stata una crescita organica, in cui l'apprendimento è arrivato attraverso gli errori, con continuità e fiducia siamo cresciuti: l'approccio di questa proprietà è stato davvero interessante".

"Non è nel nostro stile nasconderci, ma restare coi piedi per terra, siamo focalizzati sul lavoro quotidiano, come dice Cesc dobbiamo avere l'ambizione di poter pensare di vincere contro chiunque. Ora siamo focalizzati sulla prossima gara con l'Inter, poi su quella con la Roma, il nostro obiettivo è essere migliori di adesso a marzo/aprile".

Su Fabregas ha aggiunto: "Indipendentemente da quello che può essere successo con altri club, a noi Cesc ci testimonia tutti i giorni l'entusiasmo e la voglia di migliorare. Rispetto allo scorso anno è migliorata la nostra conoscenza del campionato, abbiamo fatto un mercato importante in gennaio che pensiamo di aver completato la scorsa estate e c'è stato il tempo di assimilare cosa chiede il nostro allenatore".

Nico Paz e un futuro tutto da scrivere: "Non sappiamo cosa fare se non offrire quello che offriamo: qualità di gioco e ambiente ideale per crescere, io penso stia benissimo qua, si è integrato perfettamente. Per quanto riguarda il mercato, ci si aspetta sempre che investiamo tantissimo, nelle precedenti 3 sessioni abbiamo lavorato a una ristrutturazione tecnica che pensiamo di aver completato, faremo qualche aggiustamento ma come dice il presidente nulla di trascendentale".

Lo Scudetto: "E' un sogno, ma noi siamo uomini di calcio che hanno i piedi per terra. Tra 15 anni non so dove sarò, devo stare nel perimetro del mio mandato e nelle prossime due stagioni puntiamo a migliorare rispetto a dove siamo adesso".