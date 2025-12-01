La Juventus perde Vlahovic per 2-3 mesi. Berardi, c'è lesione: le top news delle 18

Peggio di così, era difficile. Dusan Vlahovic aveva capito sin da subito di essersi fatto male, e gli esami svolti oggi al J|Medical hanno confermato quelle lesioni: il comunicato stampa diramato dalla Juventus parla di “lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra” e fa riferimento alla necessità di altri consulti medici per capire la terapia appropriata. La prima domanda a cui servirà una risposta è proprio questa: Vlahovic dovrà scegliere se operarsi o seguire una terapia conservativa. Dipenderà dai consigli dei professionisti, e anche dalle sue valutazioni. Per fare esempi recenti, in casa Napoli due giocatori che hanno subito un infortunio molto simile a quello del serbo - De Bruyne e Anguissa - hanno scelto due strade opposte. Ogni caso è diverso dall’altro. A seconda della scelta, ovviamente, cambieranno anche i tempi e le modalità di recupero. In entrambe le ipotesi, comunque, non si parla di una breve assenza: prima di rivedere Vlahovic in campo potrebbero passare 3-4 mesi. Se non si può parlare di stagione finita, poco ci manca.

Sono giorni caldi in casa dell'Hellas Verona. A due giorni dalla sconfitta subita dai gialloblu contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, la squadra scaligera è tornata ad allenarsi questo pomeriggio a Peschiera del Garda ed a guidare l'allenamento c'era come di consueto Paolo Zanetti. Nonostante un inizio di stagione difficoltoso a livello di risultati dunque per il momento il club veneto va avanti con il tecnico che ha centrato l'ultima salvezza. Zero vittorie fino a qui, con sei pareggi e sette sconfitte nelle prime tredici gare: la situazione rimane delicata. Di fronte ci sono due scontri spinosi come quello di sabato al Bentegodi contro l'Atalanta e quello successivo al Franchi, contro la Fiorentina. A dispetto delle riflessioni però la dirigenza non ha optato per un cambio alla guida tecnica, allo stato attuale delle cose. Lo stesso Zanetti d'altronde ha ribadito la sua intenzione a mollare, a meno che non gli venga comunicato qualcosa di differente nei prossimi giorni.

A due giorni dagli ottavi di finale di Coppa Italia che vedranno l'Inter affrontare mercoledì sera, a partire dalle ore 21:00, il Venezia a San Siro, non arrivano notizie piuttosto confortanti riguardo allo stato di salute del centravanti Ange Yoan Bonny. Il calciatore francese, infatti, è rimasto fuori dall'ultima sfida di campionato giocata all'Arena Garibaldi contro il Pisa e vinta per 0-2 grazie alla doppietta di capitan Lautaro Martinez a causa di una sindrome influenzale patita alla vigilia del match e dalla quale non si è ancora ripreso. Come infatti riportato da FC Inter News, Ange Yoan Bonny, pur stando meglio rispetto a ieri, non ha ancora ripreso ad allenarsi e dunque la sua presenza in Coppa Italia resta in dubbio. La rifinitura di domani darà ulteriori risposte sulla presenza o meno del giocatore, che dovrebbe comunque riuscire a recuperare per il match di sabato pomeriggio contro il Como.

Tegola in casa Sassuolo, si ferma Domenico Berardi. La bandiera neroverde si è infortunata nel corso della sfida con il Como e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al flessore destro. Berardi salterà sicuramente la sfida con la Fiorentina in programma al prossimo turno. Di seguito il report pubblicato dal Sassuolo sul sito ufficiale: "Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".

In casa Juventus ha parlato anche Luciano Spalletti in vista della gara di Coppa Italia di domani contro l'Udinese: "Dobbiamo aspettarci un po' di cambi, perchè sono passato poche ore e abbiamo fatto fatica a livello mentale, fisico. Tutto il gruppo sta lavorando nella maniera giusta perciò tutti si meritano spazio. Vlahovic? Per quanto riguarda i tempi precisi bisogna parlare con i medici, perchè sono loro che sanno le cose. Secondo me starà fermo 2/3 mesi.I l calcio in generale è un pallone che gira e che ruzzola occasioni di continuo. Nel suo rotolarsi il pallone mette a disposizione occasioni, tutto sta nel saperle cogliere, saperle vedere e quindi è possibile tutto, ma io preferivo avere Vlahovic a disposizione perchè era molto concentrato a far bene e dentro la squadra" (QUI la conferenza stampa completa).