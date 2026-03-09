Classifica assistman Serie B 2024/2025: in vetta dopo la 29ª giornata ci sono Calò e Palumbo
Con la 29ª giornata del campionato di Serie B 2024/2025 in archivio, si aggiorna anche la classifica assistman della Serie B: il torneo cadetto offre spunti interessanti non solo per la lotta alla promozione e alla salvezza, ma anche nelle graduatorie individuali, a partire da quella dei marcatori fino ad arrivare a quella dei giocatori più decisivi in fase di assist.
In testa alla classifica degli assist in Serie B, si registra un nuovo equilibrio: Antonio Palumbo del Modena ha raggiunto Giacomo Calò del Frosinone a quota 10 assist, diventando co-leader della graduatoria. A una sola lunghezza di distanza insegue Pietro Iemmello del Catanzaro, a quota nove. Più staccati, a sette assist, Yeboah del Venezia ed Elia dell'Empoli.
Di seguito le prime posizioni della classifica assistman di Serie B (dati Lega B):
Dieci assist - Giacomo Calò (Frosinone), Antonio Palumbo (Palermo)
Nove assist - Pietro Iemmello (Catanzaro)
Sette assist - Salvatore Elia (Empoli), John Yeboah (Venezia)
Sei assist - Fabio Maistro (Juve Stabia), Kike Perez (Venezia)
Cinque assist - Mehdi Dorval (Bari), Filippo Pittarello e Simone Pontisso (Catanzaro), Tommaso Berti (Cesena), Alessandro Capelli (Padova), Joel Pohjanpalo (Palermo), Daniele Casiraghi (Sudtirol)
Quattro assist - Dimitris Sounas (Avellino), Fabio Abiuso, Mattia Finotto, Simone Zanon ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Cristian Shpendi (Cesena), Rares Ilie e Luca Magnino (Empoli), Giorgi Kvernadze, Ilario Monterisi e Massimo Zilli (Frosinone), Niccolò Radaelli (Mantova), Paulo Azzi (Monza), Jonathan Varas (Padova), Gaetano Letizia (Pescara), Manuel Marras (Reggiana*), Salvatore Molina (Sudtirol), Matteo Dagasso, Issa Doumbia e Antoine Hainaut (Venezia), Bernat Guiu (Virtus Entella)
* hanno lasciato la Serie B nel corso del mercato di gennaio
