Il Monza mostra i muscoli, 3-0 in casa della Samp. Agganciato il Venezia in vetta
Prova di forza del Monza, che batte 3-0 la Sampdoria a Marassi e aggancia momentaneamente il Venezia in testa alla classifica. A segno tutto l'attacco dei brianzoli: apre le marcature Cutrone dopo 5 minuti, raddoppia subito Caso e nella ripresa arriva il sigillo finale di Petagna.
SERIE B - 35ª GIORNATA
Venerdì 17 Aprile 2026
Sampdoria - Monza 0-3
5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna
Sabato 18 Aprile 2026
Ore 15.00 - Bari – Venezia
Ore 15.00 - Mantova - Avellino
Ore 15.00 - Modena – Frosinone
Ore 15.00 - Spezia – Südtirol
Ore 17.15 - Palermo - Cesena
Ore 19.30 - Juve Stabia – Catanzaro
Domenica 19 Aprile 2026
Ore 15.00 - Carrarese – Pescara
Ore 17.15 - Padova – Reggiana
Ore 19.30 - Empoli – Virtus Entella
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Monza 72*
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 55
Modena 52
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42
Avellino 40
Mantova 40
Sudtirol 40
Sampdoria 40*
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 33
Pescara 32
Spezia 30
* una gara in più