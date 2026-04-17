TMW C'è un dato che fotografa la stagione del Sassuolo (e di Grosso). Può arrivare il record di vittorie

45 punti in 33 gare, nono posto in classifica e ancora cinque gare da giocare. Oggi al Mapei Stadium il Sassuolo ha aggiunto un'altra pietra preziosa (anzi, preziosissima) al proprio mosaico. Un 2-1 contro il Como che vale tanto, che dimostra come in casa neroverde forse sia scattato quel qualcosa in più che può portare la squadra a un qualcosa di diverso da una "semplice" e tranquilla salvezza.

"Cose strepitose e scoppole"

Certo, l'obiettivo Europa probabilmente ancora non rientra nei target del Sassuolo, ma a suo modo mister Fabio Grosso un (mezzo) miracolo lo sta già compiendo. "Abbiamo fatto tanto, presto e inaspettatamente - ha sottolineato lo stesso allenatore dopo aver superato il collega Fabregas, in lotta per ben altri scenari -. Abbiamo fatto cose strepitose, passando anche da delle scoppole ma mantenendo la nostra identità. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi, di quello che hanno fatto e di quello che continueranno a fare".

Record nel mirino

Ed proprio su quel "continueranno a fare" che si svilupperà il finale di stagione del Sassuolo. I neroverdi hanno vinto (almeno) 13 delle prime 33 gare stagionali solo per la terza volta nella loro storia in Serie A: dopo il 2019/20 (sempre 13) e il 2020/21 (con 14). Con ancora 5 gare da giocare, quindi, ecco il record di vittorie alla portata. A conferma di quanto di buono fatto finora, e di quanto ancora la squadra possa crescere sotto la guida di un tecnico la cui crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti.