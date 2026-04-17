Antonini sul caso Ternana: "Debiti per 13 milioni di euro! Come si è iscritta al campionato?"

Il presidente del Trapani Valerio Antonini è un fiume in piena. Attraverso i propri canali, il patron del club siciliano commenta la sentenza sul caso Ternana, col club in liquidazione giudiziaria e la squadra che va avanti in esercizio provvisorio: "Debiti per 13 milioni di euro! Come si è iscritta al campionato? Rapporto indebitamento - ricavi come giustificava l’ammissione al campionato? Il famoso indice di liquidita come cazzo era tenuto in piedi? Con lo sputo! Sono sempre più convinto che prevarrà ora il buon senso contro di noi e si capirà che si è esagerato contro il Trapani Calcio e che almeno gli ultimi 13 punti legati al tema dell’ADE saranno restituiti. Per dare credibilità al sistema e premiare chi paga, come il sottoscritto, anche con la squadra quasi retrocessa in D con la classifica attuale.

Che il nostro sforzo del 16 Aprile (oltre 450 mila euro di pagamenti) unito alle evidenze legali in mano a chi deve prendere una decisione importante in questi giorni sui nostri reclami, porti a comprendere la situazione e restituirci almeno i 13 punti del tema ADE di questa stagione. Non chiediamo nulla. Solo il giusto".