Nessuno come Dimarco in A: primo difensore a superare le 20 partecipazioni ai gol in stagione
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Con l'assist di questa sera per Thuram, rete che ha dato il via alla netta vittoria dell'Inter con il Cagliari, Federico Dimarco è il primo difensore a superare le 20 partecipazioni ai gol in una singola stagione di Serie A da quando i dati sono disponibili nella stagione 2004/05.
In questo campionato Dimarco ha segnato 6 gol e messo a referto 15 assist, nessuno come lui nel massimo campionato italiano. Lo riporta Opta.
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