TMW Con Locatelli arriva il 6° rinnovo stagionale della Juventus. E adesso? I due nomi in agenda

Da poche ore è ufficiale il rinnovo di Manuel Locatelli fino al 2030 con la Juventus. Il centrocampista è arrivato nell'estate del 2021 dal Sassuolo per 35,7 milioni di euro (25 milioni più 12,5 di bonus), rendendosi sempre protagonista con la maglia bianconera tanto da essere impiegato costantemente da tutti i tecnici che si sono succeduti sulla panchina juventina (da Allegri a Motta, da Tudor a Spalletti). Con la Juventus ha vinto un trofeo, ossia la Coppa Italia del 2024. Divenuto anche capitano, il 28enne col nuovo rinnovo fino al 2030 guadagnerà circa 4 milioni di euro all'anno più bonus. Il precedente accordo era in vigore fino al 2028, con un ingaggio da 3 milioni.

Sesto rinnovo della Juventus

Il rinnovo di Locatelli (qui la nota ufficiale, tra l'altro arriva alla conclusione di una stagione che in casa Juventus ha visto anche altri rinnovi di lusso: dopo Federico Gatti lo scorso luglio, durante il campionato in corso sono arrivati anche i prolungamenti di Kenan Yildiz, Carlo Pinsoglio, Weston McKennie e del tecnico Luciano Spalletti.

Due nomi in agenda

E adesso? In agenda ci sono due nomi precisi, che rappresentano allo stesso tempo due stuazioni diametralmente opposte. Il primo è Dusan Vlahovic, il numero 9 della Juventus che a fine giugno sarà a tutti gli effetti un giocatore svincolato. Alla Continassa nelle scorse settimane hanno incassato l'apertura del calciatore a restare e ad approfondire la questione, ma il lato economico la fa da padrone e dunque tutto - eventualmente - andrà affrontato dopo il termine della stagione (come confermato dallo stesso Comolli). L'altro nome è quello di Mattia Perin, col portiere ancora in mezzo al guado: restare (e rinnovare) con la Juventus oppure dire addio?