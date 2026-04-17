Mantova, Modesto: "Gara insidiosa con l'Avellino. Pareggio? Giochiamo in casa"

Il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Avellino. Queste le sue parole riportate da Tuttoavellino.it.

"Affrontiamo una squadra ben attrezzata e con calciatori di livello. È allenata da un grandissimo tecnico, che ha fatto tantissimi anni in serie A ed ha un'esperienza massimale da mettere in campo in sfide del genere. Noi dobbiamo essere il Mantova, è una gara molto insidiosa soprattutto ora che ci avviamo alla fine del campionato. Dobbiamo scendere in campo con maturità e comprendere subito che tipo di gara ci aspetta. Loro hanno potenziale per metterci in difficoltà, dovremmo essere bravi ad andarli a prendere alti, curando sia la fase offensiva che quella difensiva".

Sul momento del Mantova: "Siamo cresciuti come gruppo, ci conosciamo meglio e si lavora bene in settimana. Ho a disposizione dei ragazzi molto intelligenti ed ogni partita la preparano anche da soli con le energie giuste. Poi tocca a me fargli capire l'importanza della gara che andremo ad affrontare. Pareggio? Le gare vanno giocate con il piglio giusto, poi vedremo cosa avremmo raccolto. Giochiamo in casa, sicuramente con una spinta ed uno stimolo in più: in un ambiente molto caldo con lo stadio pieno di gente e questo sarà bellissimo".