L'Inter è aritmeticamente in Champions League. È la sesta squadra a qualificarsi
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Col successo contro il Cagliari per 3-0, l'Inter ha conquistato a cinque giornate dalla fine la qualificazione aritmetica alla Champions League 2026/27. I nerazzurri sono la sesta squadra a staccare il biglietto alla League Phase, ecco le altre squadre: Arsenal, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e PSV Eindhoven.
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