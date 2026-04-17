L'Inter si cuce un altro pezzo di scudetto: superato anche il Cagliari, finisce 3-0

L'Inter si cuce un altro pezzo di scudetto, liquida il Cagliari a inizio secondo tempo e aspetta la risposta del Napoli, forte di un +12 in classifica che fa impressione. Non ha dovuto nemmeno strafare la squadra di Chivu, tanto che il Cagliari ha mandato i nerazzurri all'intervallo sullo 0-0. Poi nella ripresa sono bastati 3 minuti per chiudere il discorso, facendo valere la differenza di valori in campo.

Qualche novità nelle scelte della formazione titolare: si rivede Josep Martinez tra i pali, De Vrij al centro della difesa e Mkhitaryan come mezz'ala. Affascinante la sfida fra fratelli Esposito a guidare i due attacchi. Cagliari che si presenta senza paura, con Sebastiano Esposito e Palestra a lanciare il segnale di una squadra scesa in campo a San Siro non per fare la comparsa. Inter che sale in cattedra dal quarto d'ora di gioco in avanti, senza però riuscire a impegnare troppo Caprile.

Nel secondo tempo nel giro di tre lancette cambia tutto: Thuram apre la marcature al 53' con un tap-in sull'ennesimo traversone di Dimarco dalla sinistra. Il raddoppio al 56' con Barella con una botta dal limite dell'area. Il resto è accademia, girandola di cambi e c'è pure tempo per il 3-0 con un gran gol di Zielinski, tanto per far capire che il titolare dev'essere lui.



La palla ora passa al Napoli, che se la vedrà domani al "Maradona" contro la Lazio. Ma intanto il countdown per il 21° scudetto dell'Inter è già partito.