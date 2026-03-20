Il Padova si aggrappa a Gomez: il Papu pronto a tornare contro il Palermo

Il Padova si aggrappa al ritorno del Papu Gomez nel momento più delicato della stagione. Come sottolinea Il Mattino di Padova, guai però a etichettarlo come “salvatore della patria”, anche se la tentazione è forte: i biancoscudati arrivano da tre sconfitte di fila e da un solo punto nelle ultime quattro gare, con il margine sulla zona playout ridotto a tre lunghezze.

Dopo un mese e mezzo di stop, l’argentino è pronto a rientrare contro il Palermo. Si è allenato tutta la settimana con il gruppo, la caviglia non dà più problemi e, pur non avendo i 90 minuti nelle gambe, può garantire circa un’ora di gioco. Per questo non è escluso un impiego dal primo minuto, scelta su cui riflette il tecnico Andreoletti.

Il suo ritorno potrebbe incidere subito: con Gomez in campo, la media degli expected goals era di 1,1 a partita, scesa a 0,6 nelle sue assenze. Numeri che spiegano quanto sia mancata la sua qualità tra le linee. Al di là dei dati, però, il Padova ha bisogno soprattutto della sua esperienza, leadership e capacità di accendere una squadra apparsa smarrita nelle ultime settimane.