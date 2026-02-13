Padova senza Papu a Marassi: Gomez alza bandiera bianca contro la Samp

Il Padova si prepara alla trasferta in casa della Sampdoria, ma dovrà farlo ancora senza il suo uomo simbolo. Il Papu Gomez non ha recuperato dall’infortunio alla caviglia che lo tormenta da oltre un mese e sarà costretto al forfait in una gara dal sapore speciale anche per lui: proprio a Marassi, nel 2017, firmò la sua prima tripletta in Italia.

In settimana il trequartista non si è mai allenato con il gruppo, dedicandosi solo alle terapie tra piscina e tapis roulant, come mostrato sui social. Dopo il duro colpo subito contro il Mantova il 17 gennaio, Gomez aveva stretto i denti restando in campo fino al 90’, ma la contusione con distorsione lo ha poi frenato. Il rientro anticipato contro il Monza non ha risolto il problema: il dolore è riemerso e lo ha costretto a saltare Juve Stabia, Carrarese e ora anche la Samp. In dubbio pure la sua presenza contro il Bari.

Andreoletti, però, può contare su un’infermeria quasi svuotata e su una rosa ampia: nelle prime cinque gare di ritorno ha già ruotato 20 titolari. Probabile conferma della difesa a quattro con Sgarbi dal 1’. In avanti Bortolussi tornerà titolare, resta da capire chi lo affiancherà: Lasagna, Di Mariano accentrato o Buonaiuto. Senza Papu, servirà una risposta di squadra, scrive Il Mattino di Padova.