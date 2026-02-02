Palermo, per Johnsen sarà contratto pluriennale. Ma il club non svela le date
Dopo il comunicato della Cremonese, anche il Palermo ha comunicato l'arrivo del centrocampista offensivo Johnsen senza però svelare la data in cui si concluderà il suo contratto. Nella nota dei rosanero infatti è scritto solamente che si tratta di un contratto pluriennale:
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’US Cremonese le prestazioni sportive di Dennis Johnsen.
Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
A Dennis il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
