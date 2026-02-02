Ufficiale Cremonese, ceduto Johnsen al Palermo a titolo definitivo: il comunicato

Adesso è ufficiale, Dennis Johnsen ha lasciato la Cremonese e si è trasferito al Palermo a titolo definitivo. Ad annunciarlo è stato il club grigiorosso con il seguente comunicato pubblicato sul proprio sito: "U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Palermo F.C. i diritti alle prestazioni sportive di Dennis Johnsen.

Il fantasista norvegese lascia i colori grigiorossi dopo 62 partite nelle quali ha registrato 11 gol e 12 assist, contribuendo al ritorno della Cremonese in Serie A. In questa prima parte di stagione è sceso in campo in 12 occasioni tra campionato e Coppa Italia, segnando nel confronto con il Cagliari.

Il club grigiorosso ringrazia Dennis per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali".