TMW Cremonese, ci siamo per Johnsen al Palermo: i dettagli su cifre e contratto

Ci siamo per il trasferimento di Dennis Johnsen dalla Cremonese al Palermo. In questo ultimo giorno di mercato le parti sistemeranno gli ultimi dettagli, ma l'affare si farà. Affare da circa 5 milioni di euro complessivi, fra cartellino del giocatore e ingaggio.

Il centrocampista svolgerà oggi le visite mediche, firmando poi un contratto da 3 anni e mezzo con i rosanero, fino al 30 giugno 2029. Al Palermo ritroverà alcuni ex compagni al Venezia, come Joel Pohjanpalo, Jesse Joronen e Pietro Ceccaroni.