La nuova vita di Pellegrini con la maglia della Roma. Siamo sicuri non serva al progetto giallorosso?

In estate, quando la stagione stava per cominciare ed il calciomercato era ancora in pieno svolgimento, la direzione presa dalla Roma era stata chiara: Lorenzo Pellegrini aveva terminato il suo percorso in giallorosso e, visto anche un contratto in scadenza nel 2026, si cercavano acquirenti.

La proposta giusta, per la Roma e per il giocatore stesso, non è però mai arrivata e così Pellegrini è rimasto a Trigoria. Inizialmente quasi come corpo estraneo, poi piano piano ha sfruttato il lavoro e la sua qualità nei piedi per convincere Gasperini a puntare (anche) su di lui.

"Pellegrini sta facendo benissimo, ma non avevamo dubbi. Il mister lo sta usando in questa posizione e sta dando una grande mano alla squadra", ha spiegato nei giorni scorsi il ds Massara. Dal giorno del suo esordio nel derby con la Lazio, con tanto di gol vittoria, il capitano non è quasi mai mancato. E ad oggi sono 13 le presenze complessive, con all'attivo 3 gol e 1 assist. Gasperini insomma sta dimostrando di fidarsi di lui, sul campo e nello spogliatoio, e allora la domanda sorge spontanea: viste le premesse e visto l'andamento, siamo proprio sicuri che per questo Lorenzo Pellegrini non possa esserci spazio anche nella Roma del futuro? Ad oggi, col contratto che resta in scadenza, nessuna strada è da escludere. Anche a gennaio. Nel frattempo la Roma si starà certamente interrogando, visto che il campo racconta di un giocatore che non sembra assolutamente fuori dal progetto (presente) di una Roma in piena lotta per lo Scudetto.