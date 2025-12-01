Vlahovic infortunato e in scadenza di contratto nel 2026. Dovrà abbassare le pretese?

Nella vicenda Dusan Vlahovic, infortunato e probabilmente out per diversi mesi, c'è qualcosa di collaterale, ma forse nemmeno troppo, che probabilmente subirà un impatto. Perché negli ultimi mesi, quasi come una telenovela, si è parlato del contratto in scadenza al 30 giugno del 2026, con l'intenzione di rimanere senza fino a luglio e poi valutare la migliore delle opzioni. Così sarà difficile pensare a un accordo lontanamente vicino ai 12 milioni di euro netti all'anno che oggi percepisce. Quindi è possibile pensare a una rimodulazione delle pretese, anche se poi dipenderà moltissimo dalla data di rientro e da come ricomincerà dopo un infortunio che, comunque, lo ha colpito con forza. Forse il primo vero "importante" della sua carriera, dopo una pubalgia di qualche settimana.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale bianconero. "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus-Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".

Invece Luciano Spalletti ha commentato così l'infortunio. "I tempi precisi li metteranno a disposizione i medici, sono loro i riferimenti da avere in questo senso. Io torno a dire che 2-3 mesi passeranno, poi il medico saprà essere più preciso".