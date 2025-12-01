TMW Genoa, Vásquez: "De Rossi ci ha ridato l'energia che avevamo perso. A Bergamo per vincere"

Johan Vasquez, difensore messicano del Genoa, ha parlato oggi del ritorno al successo della squadra a margine del meet&greet con i tifosi allo store di Via XX Settembre, a Genova: "È una vittoria che volevamo fortemente, ci dà un po' di fiducia dopo un momento difficile. Ora dobbiamo ripartire, sapendo che il primo tempo non è stato facile, il Verona è venuto a fare una partita sporca e di strategia, ma dobbiamo essere consapevoli che sarà così sempre, possiamo dare battaglia a tutti".

De Rossi che allenatore è?

"Un allenatore con tanta energia, ha portato questo in primis, qualcosa che forse ultimamente ci era mancato. È un uomo che trasmette energie, io l'ho visto giocatore, ho avuto la fortuna di avere grandi allenatori e cerco sempre di apprendere qualcosa, ora tocca a lui".

Mercoledì c'è la Coppa Italia, una gara ad eliminazione diretta: ci tenete a questo trofeo?

"Il mister lo ha ribadito oggi e ieri, noi vogliamo passare il turno e l'atteggiamento deve essere questo. Bisogna andare a Bergamo per vincere, per provarci".

Cosa hai provato nel gestire la situazione difficile della squadra da capitano?

"Ovviamente è stato un momento complicato anche personalmente, gestire questi momento da capitano non è facile, ma credo di essere cresciuto, sia personalmente che a livello di squadra. Noi senatori abbiamo provato a dare a tutti fiducia, pur nella consapevolezza che non si poteva sbagliare troppo e che il campionato va veloce".

Sei ancora a zero gol, vuoi recuperare il terreno rispetto a Ostigard?

"Sono felice per lui, per Vitinha e Colombo, non è stato facile per loro. Io provo sempre a lavorare per la squadra, mi piace più tenere la porta imbattuta piuttosto che segnare, sono contento chiunque segni".

Dopo la Coppa Italia arriva l'Udinese: cosa vi può dare la vittoria col Verona?

"Sarà una partita fisica, dovremo stare attenti e pronti ad una sfida così, abbiamo bisogno di punti e di fronte avremo una squadra che sta facendo bene".