Il punto sulla B: Frosinone primo da solo, crisi per Bari, Spezia e Sampdoria

Massimiliano Alvini
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 08:04
Luca Esposito

Va in archivio un’altra giornata del campionato di serie B e bisogna fare i complimenti al Frosinone che mantiene la vetta della classifica grazie al prezioso 2-2 conquistato in casa del Monza nonostante l’inferiorità numerica. Il gol di Monterisi certifica il grande lavoro di mister Alvini che, con una rosa molto simile a quella che mesi fa evitò la C anche grazie al caso Brescia, si ritrova a guardare tutti dall’alto verso il basso. I brianzoli, che in teoria avrebbero dovuto stravincere il campionato vista la presenza in organico di gente che faceva la differenza in A, continuano a non convincere sul piano del gioco e collezionano un altro passo falso dopo il pareggio col Sudtirol e la sconfitta di Chiavari. Sale invece il Venezia che, in un Penzo gremito, ottiene la settima vittoria casalinga di fila battendo per 3-1 un Catanzaro mai domo, ma che ha rallentato la marcia dopo aver chiuso a suon di record e prove brillanti il 2025. Nulla cancella il buon lavoro di mister Aquilani, mentre il collega Stroppa sogna l’ennesima promozione dalla B alla A dopo quelle conquistate sulle panchine di Crotone, Monza e Cremonese. Il Palermo risale la china e vince per 1-0 su uno Spezia colpito a freddo: 11 secondi sono bastati a Segre per confermare che l’arrivo di Donadoni non abbia dato alcuna scossa rispetto alla gestione D’Angelo.

In bassa classifica tanti risultati che hanno cambiato le carte in tavola. Pur in un contesto ambientale splendido, la Sampdoria gioca davvero male e non va oltre l’1-1 nel derby con la Virtus Entella che, all’andata, mise sotto i blucerchiati togliendosi ora la soddisfazione di sfiorare il colpaccio anche a Marassi. Bellodi ha gelato gli oltre 20mila spettatori presenti, per Gregucci e Foti si fa dura così come per un ambiente che addirittura ipotizzava una rimonta playoff dopo i tanti arrivi dal mercato. Grande vittoria del Sudtirol a Empoli, uno 0-1 che consente di scalare posizioni e che fa felice un allenatore come Castori che, anche dopo due mesi senza successi, era stato blindato dalla proprietà per aver trasmesso idee alla squadra oltre che una mentalità battagliera. Dionisi incassa un altro ko, squadra troppo discontinua per credere davvero in qualcosa che vada oltre l’ultimo posto negli spareggi promozione. La Carrarese, pur in svantaggio dopo meno di 120 secondi, espugna il Partenio di Avellino grazie a un secondo tempo quasi perfetto: per Biancolino qualche fischio dagli spalti soprattutto per alcune sostituzioni quantomeno opinabili. Il Modena torna al successo e inguaia un Pescara che fa un netto passo indietro sul piano del gioco, a Bari è caos totale dopo lo 0-1 con la Juve Stabia nel segno di Candellone. Il ds Magalini è stato esonerato, stessa sorte per un Vivarini che ottiene il terzo licenziamento di fila dopo quelli di Frosinone e Pescara. Si dovrebbe materializzare il ritorno di Longo, ancora a busta paga. Il Cesena acuisce la crisi di una Reggiana alla quinta sconfitta consecutiva, mentre il Mantova inizia a trarre vantaggi dal lavoro di Modesto ed espugna l’Euganeo di Padova aggiudicandosi un delicatissimo scontro diretto.

Risultati
Sampdoria – Virtus Entella 1-1: 34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Avellino - Carrarese 1-2: 2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)
Empoli - Südtirol 0-1: 24' Pecorino
Monza – Frosinone 2-2: 4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi (F)
Padova – Mantova 1-2: 33' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)
Venezia - Catanzaro 3-1: 6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 85' Adorante (V), 90+4' Casas (V)
Reggiana – Cesena 1-2: 27’ Portanova (R), 30’ rig., 65’ Shpendi (C)
Bari – Juve Stabia 0-1: 36’ rig. Candellone
Pescara – Modena 0-2: 27’ Zampano, 43’ De Luca
Palermo – Spezia 1-0: 1’ Segre

Classifica
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Carrarese 26
Empoli 27
Padova 25
Avellino 25
Südtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
