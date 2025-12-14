Serie B, i risultati di oggi: cade il Monza, colpo esterni di Padova e Modena. Cesena in rimonta

Le gare del sabato valide per la 16ª giornata di Serie B hanno già regalato risultati importanti e qualche sorpresa, con una classifica che resta estremamente equilibrata soprattutto nelle zone alte. Grande colpo della Juve Stabia, che supera 2-0 l’Empoli grazie ai gol di Giorgini e Carissoni, confermando l’ottimo momento di forma. Successo esterno anche per il Padova, che passa 2-1 a Reggio Emilia contro la Reggiana, mentre il Modena espugna il Picco battendo 2-0 lo Spezia con le reti di Nieling e Gliozzi.

Pareggio senza reti tra Südtirol e Bari, risultato che muove poco la classifica di entrambe, mentre il Venezia sfrutta il fattore campo e supera 2-0 il Monza, rilanciandosi in piena zona alta grazie ai gol di Kike Pérez e Adorante su rigore. Prosegue la risalita del Catanzaro, che conquista la terza vittoria consecutiva superando 1-0 l’Avellino con la rete decisiva di Cissé. Nella gara del sabato, spettacolo a Cesena: i romagnoli battono 3-2 il Mantova al termine di una partita ricca di emozioni. In attesa delle sfide di domenica tra Carrarese e Virtus Entella e Pescara-Frosinone, la vetta resta affollata: Frosinone e Monza guidano a quota 31, con Cesena, Venezia, Palermo e Modena subito alle spalle. Un campionato che continua a confermarsi apertissimo e combattuto in ogni zona della classifica.

SERIE B, 16ª GIORNATA

Palermo-Sampdoria 1-0

29' Le Douaron

Juve Stabia-Empoli 2-0

12' Giorgini, 63' Carissoni

Reggiana-Padova 1-2

36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)

Spezia-Modena 0-2

5' Nieling. 90' Gliozzi

Sudtirol-Bari 0-0

Venezia-Monza 2-0

49' Kike Perez, 56' rig. Adorante

Catanzaro-Avellino 1-0

53' Cissé

Sabato 13 dicembre

Cesena-Mantova 3-2

17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54’ aut. Castellini, 78’ Frabotta (C).

Domenica 14 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella

Ore 17.15 - Pescara-Frosinone

CLASSIFICA

Frosinone 31

Monza 31*

Cesena 30*

Venezia 29*

Palermo 29*

Modena 29*

Catanzaro 25*

Juve Stabia 22*

Padova 21*

Empoli 20*

Reggiana 20*

Avellino 20 *

Carrarese 16

Bari 16*

Südtirol 15*

Virtus Entella 15

Spezia 14*

Mantova 14*

Sampdoria 13*

Pescara 10

* una gara in più