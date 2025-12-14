Serie B, i risultati di oggi: cade il Monza, colpo esterni di Padova e Modena. Cesena in rimonta
Le gare del sabato valide per la 16ª giornata di Serie B hanno già regalato risultati importanti e qualche sorpresa, con una classifica che resta estremamente equilibrata soprattutto nelle zone alte. Grande colpo della Juve Stabia, che supera 2-0 l’Empoli grazie ai gol di Giorgini e Carissoni, confermando l’ottimo momento di forma. Successo esterno anche per il Padova, che passa 2-1 a Reggio Emilia contro la Reggiana, mentre il Modena espugna il Picco battendo 2-0 lo Spezia con le reti di Nieling e Gliozzi.
Pareggio senza reti tra Südtirol e Bari, risultato che muove poco la classifica di entrambe, mentre il Venezia sfrutta il fattore campo e supera 2-0 il Monza, rilanciandosi in piena zona alta grazie ai gol di Kike Pérez e Adorante su rigore. Prosegue la risalita del Catanzaro, che conquista la terza vittoria consecutiva superando 1-0 l’Avellino con la rete decisiva di Cissé. Nella gara del sabato, spettacolo a Cesena: i romagnoli battono 3-2 il Mantova al termine di una partita ricca di emozioni. In attesa delle sfide di domenica tra Carrarese e Virtus Entella e Pescara-Frosinone, la vetta resta affollata: Frosinone e Monza guidano a quota 31, con Cesena, Venezia, Palermo e Modena subito alle spalle. Un campionato che continua a confermarsi apertissimo e combattuto in ogni zona della classifica.
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Sabato 13 dicembre
Cesena-Mantova 3-2
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54’ aut. Castellini, 78’ Frabotta (C).
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
CLASSIFICA
Frosinone 31
Monza 31*
Cesena 30*
Venezia 29*
Palermo 29*
Modena 29*
Catanzaro 25*
Juve Stabia 22*
Padova 21*
Empoli 20*
Reggiana 20*
Avellino 20 *
Carrarese 16
Bari 16*
Südtirol 15*
Virtus Entella 15
Spezia 14*
Mantova 14*
Sampdoria 13*
Pescara 10
* una gara in più
