Il punto sulla B: malissimo Dionisi, benissimo Castori e Calabro. Crisi Reggiana

Va in archivio un’altra giornata del campionato di serie B e, ancora una volta, dobbiamo fare i complimenti al Frosinone. La vittoria per 1-0 su una Reggiana in grossa difficoltà e costretta ora a guardarsi seriamente alle spalle certifica il gran lavoro del tecnico Massimiliano Alvini che, di misura, regala un dispiacere alla sua ex squadra restando in vetta alla classifica seppur con un vantaggio non particolarmente cospicuo sulle dirette concorrenti. La lotta per la A senza passare dai playoff è davvero interessante, tanti i top club che possono ambire alle prime due posizioni e che si daranno battaglia fino alla fine. La goleada del Venezia a Mantova (con doppietta del solito Adorante) permette a Stroppa di godersi il magic moment degli arancioneroverdi che, trovassero la necessaria continuità anche lontano dal Penzo, potrebbero davvero essere la reale antagonista in chiave primato. Torna al successo il Monza, un secco 3-0 ai danni del fanalino di coda Pescara che, tuttavia, gioca molto meglio di quanto non dica la classifica. Hernani si è calato benissimo nella realtà brianzola, un organico decisamente troppo più forte e che avrebbe le carte in regola per sbaragliare la concorrenza a mani basse. Invece ogni tanto c’è qualche caduta rovinosa e inaspettata che non consente di andare in fuga. Alle spalle delle prime tre della classe ci sono squadre che proprio non riescono a ingranare la quinta. 0-0 tra Modena e Palermo, il Cesena cade al Manuzzi a cospetto di un Bari quantomeno più vivo dall’avvento in panchina di Moreno Longo e trascinato da un Rao in ottima condizione psicofisica. Non va oltre lo 0-0 casalingo nemmeno il Catanzaro, poco concreto e brillante contro una Sampdoria che almeno dà un calcio alla crisi mostrando timidi progressi sul piano del gioco, dell’approccio e dell’intensità. Si attende però ancora il primo guizzo di Brunori, l’acquisto di gennaio che al momento non ha fatto la differenza.

Benissimo invece la Juve Stabia che, pur senza l’apporto del pubblico amico, si conferma implacabile tra le mura amiche del Menti e regola di misura l’Entella grazie a Candellone. Campani ormai virtualmente salvi con un girone d’anticipo e legittimamente in corsa per bissare l’impresa playoff della passata stagione. L’Avellino, invece, fallisce un altro scontro diretto dopo quello con la Carrarese e subisce a La Spezia un 1-0 risicato quanto pesante. I liguri hanno conquistato ben sei punti contro gli irpini, dato che deve assolutamente far riflettere visto che la salvezza forse viene data troppo per scontata da una parte dell’ambiente. A proposito di Carrarese, il 3-0 sull’Empoli sa di esame di maturità superato per una formazione che da due anni e mezzo continua a stupire. I biancazzurri di Dionisi distano poche lunghezze dall’ottava posizione solo per l’andamento lento generale, ma per il rendimento avuto dovrebbero pensare più a evitare i playout che a garantirsi un posto negli spareggi promozione. Infine grande vittoria del Sudtirol di Castori, secco 3-0 ai danni del Padova che rilancia le quotazioni dei biancorossi che ottengono l'ennesimo risultato positivo delle ultime settimane.

Risultati

Cesena – Bari 1-2: 51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)

Frosinone – Reggiana 1-0: 58' Kvernadze

Juve Stabia – Virtus Entella 1-0: 13' Candellone

Mantova – Venezia 2-5: 25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)

Monza – Pescara 3-0 34' e 49' Hernani, 78' Azzi

Carrarese-Empoli 3-0: 28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso

Modena – Palermo 0-0

Spezia – Avellino 1-0: 26' Artistico

Sudtirol – Padova 3-0: 28' Merkaj, 38' Pecorino, 94’ rig Casiraghi

Catanzaro-Sampdoria 0-0

Classifica

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 38

Cesena 34

Modena 33

Juve Stabia 33

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 27

Padova 25

Sudtirol 25

Avellino 25

Reggiana 20

Spezia 20

Virtus Entella 20

Bari 20

Mantova 19

Sampdoria 19

Pescara 14