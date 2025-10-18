Serie B, Spezia-Cesena: al Picco due squadre alla ricerca del riscatto

Dopo la sosta la Serie B è pronta a tornare in campo con l'ottava giornata. Ad affrontarsi, tra le altre, saranno Spezia e Cesena allo stadio Picco oggi alle 19:30. I padroni di casa devono obbligatoriamente invertire la rotta per lasciare l'ultimo posto con soli tre punti guadagnati e trovare la prima vittoria in stagione per scacciare la crisi. Nella sosta la posizione del tecnico Luca D'Angelo è stata pericolosamente in bilico, per questo motivo questa gara per il mister ha il sapore del dentro o fuori. Dall'altra parte anche il Cesena ha bisogno di rialzare la testa. I Romagnoli vengono infatti da due sconfitte consecutive contro Frosinone e Reggiana.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Gli aquilotti di D'Angelo hanno iniziato come peggio non avrebbero potuto il loro campionato. Dopo aver visto sfumare la Serie A in finale playoff contro la Cremonese, i liguri sembravano una delle squadre favorite per la promozione finale in questa annata. Il pronostico finora però sembra quanto di più lontano ci sia vista la partenza dei bianconeri, che hanno raccolto solamente tre pareggi e quattro sconfitte nelle prime sette. Appare perciò necessario un risultato positivo per risollevare la stagione e scacciare la crisi.

COME ARRIVA IL CESENA - Dopo una partenza eccellente con undici punti in cinque gare, per i ragazzi di Mignani sono arrivati due stop pesanti contro Frosinone e Reggiana. Alcune certezze del tecnico hanno perciò vacillato e anche per i Romagnoli l'obiettivo è rialzare la testa e riprendere il cammino interrotto nelle ultime due gare.