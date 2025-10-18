Serie B, Reggiana-Bari: esame di maturità al Città del tricolore: cercasi conferme

Gara ricca di spunti di interesse quella di questo pomeriggio al “Città del Tricolore” fra Reggiana e Bari. Una sfida che il 22 luglio del 2020 decise la promozione in serie BKT in un contesto surreale, a pochi mesi dal blocco dei campionati imposto per il contenimento del covid. Si imposero i granata di Massimiliano Alvini con una rete di Kargbo. Per i biancorossi di Vincenzo Vivarini la rincorsa alla serie cadetta si interruppe sul più bello. Da allora, sotto ogni aspetto ne è passata di acqua sotto i ponti. Adesso le due squadre sono divise in campionato da tre lunghezze con gli emiliani a 9 e i pugliesi a 6, gli obiettivi per granata e biancorossi sono completamente diversi, se da una parte il consolidamento della categoria rappresenta una base significativa dall'altra si è fatto una campagna di rafforzamento importante al fine di recitare un ruolo da protagonisti. Le vittorie ottenute rispettivamente contro Cesena nel derby e quella contro il Padova ha dato una spinta emotiva importante. La Reggiana vuol confermare il "Città del Tricolore" un autentico fortino, mentre il Bari è ancora a caccia del primo successo in trasferta. Dirige il confronto Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Come arriva la Reggiana- Dionigi recupera Motta che garantisce il suo posto tra i pali, assenti Rozzio, Quaranta, Sampirisi e Seculin. Magnani ha avuto un problema e potrebbe partire dalla panchina. Ragionevole ipotizzare un 3-4-2-1 dove Libutti, Papetti e Bonetti si sistemeranno in difesa. Sulle fasce Marras e Bozzolan appaiono in leggero vantaggio su Rover e Tripaldelli supportati in mediana da Reinhart e Charlys. In avanti si valuta la conferma degli interpreti visti nel derby a Cesena, ovvero Portanova, Girma e Tavsan ma scalpita Novakovic il quale potrebbe avere una maglia da titolare.

Come arriva il Bari- Sull’altra sponda Caserta deve rinunciare a Verreth, che va ad aggiungersi a Bellomo e Vicari e allo squalificato Sibilli. Dubbi per il modulo fra il 4-3-2-1 e il 3-4-2-1. La prima soluzione appare la più papabile con Meroni ad affiancare Nikolau al centro supportati da Dickmann e Dorval sulle fasce. In mezzo al campo Braunoder in cabina di regia affiancato da Pagano e Darboe. Castrovilli e Partipilo a supporto di Moncini, possibili sorprese sono gli inserimenti di Rao, Maggiore e Gytkjear.