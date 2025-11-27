Juve Stabia ancora furiosa. Big match al Menti contro il Monza

La Juve Stabia non ci sta e alza la voce. Lo fa attraverso le parole del proprio allenatore che, al termine della partita persa immeritatamente contro la Sampdoria per 1-0 lunedì scorso, ha chiesto rispetto per i suoi calciatori, per la società e per la tifoseria. "Non so cosa pensare. Rigore discutibile, molto discutibile. Ma in generale l'arbitraggio non mi è piaciuto per tutto l'arco della gara" ha detto Ignazio Abate, mai così arrabbiato e deluso. La formazione campana contesta il calcio di rigore concesso dal signor Zufferli per una leggera trattenuta di Ruggero ai danni di Vulikic, la classica situazione da campo cui entità non può essere certo valutata attraverso il monitor. "Hanno impiegato sei minuti...per vedere cosa?" si chiedeva incredulo il mister gialloblu che, al pari del popolo stabiese, pretende maggior attenzione da parte delle giacchette nere.

L'episodio "incriminato", arrivato nel momento di maggior pressione da parte degli ospiti, ha comportato anche la doppia ammonizione del difensore Ruggero e, dunque, l'inferiorità numerica per circa 30 minuti. Oltre al danno la beffa, insomma. Le statistiche, inoltre, dicono che la Juve Stabia abbia subito quattro rigori contro nelle ultime quattro trasferte e appena due a favore in quasi sessanta gare ufficiali. Un dato curioso, visto che parliamo di una squadra a trazione anteriore e che transita spesso nell'area di rigore avversaria. Già qualche mese fa il direttore sportivo Matteo Lovisa fu costretto a intervenire pubblicamente lamentandosi per l'operato del signor Collu di Cagliari durante la semifinale d'andata playoff contro la Cremonese, con annesso botta e risposta a distanza col tecnico grigiorosso Stroppa.

Ora, però, è tempo di concentrarsi sull'aspetto tecnico e sulla partita contro un Monza che sta sbaragliando la concorrenza a mani basse. Un organico tra i più forti della storia della categoria, con mister Bianco che può permettersi il lusso di tenere in panchina calciatori come Keita, Ciurria e Colpani che, fino a pochi anni fa, erano valutati svariati milioni di euro. La Juve Stabia, però, può affidarsi al fattore dodicesimo uomo per colmare il gap. Del resto il Menti è sempre stato un fortino quando le vespe hanno affrontato alcune big del torneo cadetto: nel recente passato successo di prestigio col Palerno, l'anno scorso 2-2 con la corazzata Sassuolo e vittorie con Cremonese, Palermo e Pisa, oltre all'1-0 nel derby con la Salernitana.