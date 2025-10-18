Al Via del Mare vincono le difese: 0-0 e un punto a testa per Lecce e Sassuolo

Zero gol al Via del Mare tra Lecce e Sassuolo, in uno dei due anticipi della settima giornata di Serie A: le due squadre faticano terribilmente a rendersi pericolose durante tutto l'arco dei novanta minuti e l'esito più naturale è un pareggio senza gol.

Come detto, la partita è a lungo bloccata e per la prima mezz'ora si faticano a notare occasioni degne di nota, mentre il finale di frazione è quasi interamente di marca salentina: al 37' Stulic conclude dalla distanza, mirando sul secondo palo col sinistro, mancando di poco il bersaglio grosso. La grande occasione dà fiducia al Lecce, che insiste e poco dopo torna dalle parti di Muric con Berisha, che prova il jolly dalla distanza sparando però alto. Ancora Lecce poco prima del duplice fischio: palla filtrante in area di rigore per il solito Stulic, che si libera bene e sembra poter fare davvero male alla difesa neroverde ma viene chiuso all'ultimo secondo da Romagna, che in scivolata mura la conclusione dell'ex Charleroi.

Pochissimo spettacolo anche nella ripresa, anche se a farsi notare è maggiormente il Sassuolo, in particolare con una doppia occasione per Berardi all'ora di gioco, che il capitano però non riesce a tramutare nel gol del vantaggio. I tanti cambi del finale non accendono la sfida, che dunque termina zero a zero.

Rileggi la diretta scritta della sfida tra Lecce e Sassuolo su TUTTOmercatoWEB.com