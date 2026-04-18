Cesena, Klinsmann colpito alla testa da una ginocchiata: il portiere in ospedale per accertamenti
TUTTO mercato WEB
Momenti di paura per Jonathan Klinsmann. Il portiere del Cesena nel finale della gara con il Palermo è stato colpito alla testa da una ginocchiata involontaria da parte di Filippo Ranocchia.
L'estremo difensore dei romagnoli è uscito dal campo in barella ed è stato portato in ospedale per accertamenti.
Altre notizie Serie B
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile